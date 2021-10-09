Fatih Terim’den flaş Melo kararı

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Felipe Melo ile ilgili kararını verdi.
Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran haber. Fatih Terim, eski öğrencisi Felipe Melo’yu ekibine dahil ediyor. Palmeiras’la aralık ayında sözleşmesi bitecek Melo’nun Terim’in yanında çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. Terim, daha öncesinde “Bir telefonla yanımıza gelir” ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-Kırmızılı ekipte Felipe Melo’nun teknik ekipte yer alması bekleniyor. Yabancı yardımcı antrenör arayışı içerisinde olan Terim’in eski öğrencisi Felipe Melo’yu ekibine dahil etmeye hazırlanıyor.
“BİR TELEFONUMUZA GELİR”
Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada, “Bir telefon uzağımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir” demişti. 31 Aralık’ta Palmeiras’la sözleşmesi bitecek Melo’nun Galatasaray’a imza atması bekleniyor.