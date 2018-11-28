Fatih Terim’den TFF’ye şok gönderme

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı hakkında değerlendirme yaptı.

G.Saray’ın tecrübeli çalıştırıcısı derbi faturası için, “Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti: Cezalar ağır. Bizler, oyuncular bedelini ödüyoruz ama yöneticiler ödemiyor. Turnuva alamıyorlar orada 8-10 sene oturuyorlar” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün Moskova’da düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Hocanın, Lokomotiv maçından çok derbi sebebiyle verilen cezalara sert çıkışı dikkat çekiciydi. Terim, bu yönde bir soruyu cevaplarken, “Açıkçası Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye’yi çok konuşmak istemiyorum. Madem sordunuz, söyleyeyim. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Bu durum beni hırslandırıyor. Çünkü, Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti: Ceza ağır” şeklinde konuştu.

Yıllarca kalıyorlar

Tecrübeli çalıştırıcı, “Her başarısızlıkta önce teknik direktör bunun bedelini ödüyor. Oyuncu ödüyor; iyi oynamazsa başka kulübe gönderiliyor. Antrenör gönderilir veya karşılıklı konuşarak mukavelesi feshedilir. Ama ben yöneticilerin hiç bu bedeli ödediğini görmedim. Turnuvaya katılanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Orada yıllardır kalanlar var. Onlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Hatta 8-10 sene kalan bile var orada. Tuhaf olan bu. Herkes bedelini ödemeli” diyerek TFF’ye göndermede bulundu.

Savunmayacaktım

“Yıllardır savunuyorum. Bizim Antrenörler Cemiyeti de bu konuda biraz mücadele etmeli. Belki bir noktaya kadar para cezası olabilir. Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz” vurgusu yapan Terim, “Adalet varsa herkes için olmalı. Ben savunmamı yapmadım. Yapmayacaktım da. Galatasaray camiasına olan saygım doğrultusunda, bazı şeylere emin olmama rağmen usulen itiraz ettim. Eşit dağılırsa daha hoş olurdu. Gönül isterdi ki; hiç olmasın. Ancak benim gönlüm çok rahat, bedelini ödedim” sözlerini kullandı.

Taktiğe takılmayın

Hoca, Lokomotiv maçına yönelik olarak da, “Moskova soğuk. Böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolun içerisindeki insanlar olarak olumsuz hava şartlarını eleştirme lüksüne sahip değiliz. Bu duruma adapte olmaya çalışacağız” derken, “Rodrigues, Donk, Ndiaye oynayacak. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın (bugün) karar vereceğim. Deneyeceğimiz oyuncular var. Taktik dizilişe çok fazla takılmamak gerekiyor. Oyun felsefesinde ne yapmak istediğimize bakmalıyız” şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A. Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle PDFK’ya sevk edildi. Daha önce 60 ve 45’er günlük hak mahrumiyeti cezaları alan Cengiz, son bir ay içinde 3. defa Disiplin Kuruluna sevk edilmiş oldu.

Gayet iyiyim

Terim’le birlikte basın toplantısına katılan Yuto Nagatomo, “Schalke maçından sonra bildiğiniz gibi bir sakatlık yaşadım. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Üçlü defans da dörtlü defans da oynasak benim için bir problem olacağını düşünmüyorum. Hiçbir sıkıntı yok” dedi

Terim akıllı

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin maça yönelik olarak, “Terim akıllı bir antrenör. Nasıl bir taktik seçeceğini biz bilemeyiz. O bir şeyler düşünmüştür” derken, “Bizim takımımız pozisyon bulmakta zorlanmıyor ama eksikliğimiz gol yollarında” sözlerini kullandı.

Garry 28 dedi

Bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues, dün 28 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı futbolcunun doğum gününü arkadaşları kutlarken Rodrigues, Lokomotiv Moskova maçında galibiyet sözü verdi. Yıldız isim yeni bir sayfa açarak son dönemdeki menfi süreci unutturmayı hedefliyor.

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