Fatih Terim’e PFDK’dan ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Türkiye Futbol Disiplin Kurulu’ndan 3 maçlık ceza geldi.

Kayseri’de 1 maç cezasını çeken Terim’in cezası 9’a yükselmiş oldu. Ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e de 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK’nın Mustafa Cengiz ve Fatih Terim hakkındaki kararı belli oldu. PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verirken daha önce 7 maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim’e ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 3 maç daha ceza verdi. Terim’in aldığı toplam maç cezası 10 oldu.

TFF’nin sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.’nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

Karar verilmiştir.”

HÜRRİYET