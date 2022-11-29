Fatih Tezcan hakkında açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması nedeniyle yargılanan Fatih Tezcan hakkında karar verildi.

Sosyal medya hesabından istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Tezcan için beraat kararı verildi.

Gazeteci Fatih Tezcan, istinaf mahkemesi hakimlerini hedef gösterdiği için yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan Fatih Tezcan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Tezcan’ın avukatı da hazır bulundu.

Tezcan, suçsuz olduğunu belirterek hakkında beraat telebinde bulundu.

MAHKEME KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti sanık Fatih Tezcan hakkında beraat kararı verdi. Heyet, kararın oy çokluğuyla alındığını ve mahkeme başkanının karara karşı oy kullandığını belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2021 tarihinde şüpheli Fatih Tezcan’ın twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “FETÖ’cü hakimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı ‘Ben senin karşında ayağa kalkamam! Sen FETÖ’cüsün’ diyen şahsıma, ‘Sen kimsin ki hakimleri araştırıyorsun’ demenin iki manası olabilir: 1.Mesleğimi unutmak. 2. Tezgahları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?” ve “5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y’yı ve üye hakimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.

Bu paylaşımlar nedeniyle Tezcan hakkında ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüphelinin olabileceği adreslerde arama yapıldığı ancak, tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, bu nedenle hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Fatih Tezcan’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla, kime yönelik olduğu anlaşılacak şekilde terörle mücadelede görev almış görevlilerin, hüviyetlerini açıklayıp yayınlayarak hedef gösterme suçunu işlediği belirtildi. Şüpheli Tezcan’ın ‘Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.