More
Gündem

“Fatih Ürek: Demet Akalın Beni Rahatsız Etmesin!”

fatih-urek-demet-akalin-beni-rahatsiz-etmesin

FATİH ÜREK’İN AŞK AÇIKLAMALARI

Fatih Ürek, geçtiğimiz akşam Maslak’ta sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim, sahnedeki aşk açıklamalarıyla dikkat çekerken, Demet Akalın’a göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Ürek, Maslak’taki mekanda sahne alarak sevenlerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

AŞK KONUSU VE DEMET AKALIN’LA ESPRİ

Sahne performansında yaptığı konuşmada, “Bir gün bir ikili diyaloğumda aşk konusu soruldu. Ben de karşı tarafa dedim ki, ‘Aşk bir maydanozdur; seven de var, sevmeyen de. Bir demet maydanoz boğaza takılırsa o an ne yapacağını şaşırırsın” ifadelerini kullandı. Ardından esprili bir diyalogla, “Demet Akalın şimdi buradan nem kapıp bana sarmasın” dedi.

MÜZİK ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR

Fatih Ürek, sahnedeki performansının devamında dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sunmaya sürdürdü. Gece boyunca kalabalığı coşturarak keyifli anlar yaşattı.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.