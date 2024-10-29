“Fatih Ürek: Demet Akalın Beni Rahatsız Etmesin!”

FATİH ÜREK’İN AŞK AÇIKLAMALARI

Fatih Ürek, geçtiğimiz akşam Maslak’ta sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim, sahnedeki aşk açıklamalarıyla dikkat çekerken, Demet Akalın’a göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Ürek, Maslak’taki mekanda sahne alarak sevenlerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

AŞK KONUSU VE DEMET AKALIN’LA ESPRİ

Sahne performansında yaptığı konuşmada, “Bir gün bir ikili diyaloğumda aşk konusu soruldu. Ben de karşı tarafa dedim ki, ‘Aşk bir maydanozdur; seven de var, sevmeyen de. Bir demet maydanoz boğaza takılırsa o an ne yapacağını şaşırırsın” ifadelerini kullandı. Ardından esprili bir diyalogla, “Demet Akalın şimdi buradan nem kapıp bana sarmasın” dedi.

MÜZİK ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR

Fatih Ürek, sahnedeki performansının devamında dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sunmaya sürdürdü. Gece boyunca kalabalığı coşturarak keyifli anlar yaşattı.