Fatih Yavuz, Yılanı Aracın Motorundan Çıkardı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşamış olan Fatih Yavuz, park etmiş bir aracın motor bölümüne giren yılanı elindeki sopayla çıkardı. Olay, Şehitlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Aracın motor kısmında görülen yılan, çevrede korku ve paniğe yol açtı.

FATİH YAVUZ’UN MÜDAHALESİ

Olay anında orada bulunan Fatih Yavuz, soğukkanlı bir şekilde eline aldığı sopa ile yılanı dikkatlice motor bölümünden çıkardı. Yavuz’un bu zamanında müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.