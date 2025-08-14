Fatma Baştepe, Türk Kadın Şampiyonu

ŞAMPİYON FATMA BAŞTEPE’İN HEDEFLERİ

Türkiye Şampiyonu motosiklet sporcusu Fatma Baştepe, hedeflerini büyütüyor ve rotasını Avrupa ile Dünya Şampiyonalarına çeviriyor. Motosiklete olan tutkusu ile ön plana çıkan Baştepe, Türk bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmayı başaran ilk Türk kadın motosikletçi olmayı arzuluyor. 2003 doğumlu olan genç sporcu, motosiklete olan ilgisi sayesinde 16 yaşında ehliyetini aldıktan hemen sonra ilk motosikletini edinmiş bulunuyor. O tarihten beri, motor sporları Baştepe’nin yaşamının merkezinde yer aldı.

MOTOSİKLET YARIŞLARINDA KATILIMI

Son beş yıldır aktif bir şekilde motosiklet kullanan Fatma Baştepe, yeteneğini yarış pistlerine taşıyarak spor kariyerini geliştirdi. 2021 yılında ilk kez katıldığı resmi yarışta tecrübe kazanan genç sporcu, 2023 yılında ise motosiklet kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. 2024 yılında, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenlediği R25 Kadınlar Kupası’nda da şampiyon olmayı başardı. 2025 sezonuna da hızlı bir başlangıç yapan Baştepe, katıldığı iki yarışı da birincilikle tamamladı.

Fatma Baştepe, gençlere ilham olmayı hedefliyor ve “Çalıştığınızda ve gayret ettiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ben hayallerimin peşinden koştum, sizler de koşabilirsiniz. Sizlere çok güveniyorum” sözleriyle genç sporculara destek veriyor. Türkiye’yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmeyi kendine amaç edinen Baştepe, Türk bayrağını uluslararası pistlerde gururla dalgalandırmak istediğini belirtiyor. Genç sporcu, uluslararası alanda başarıya ulaşan ilk Türk kadın sporcu olmayı hayal ediyor.

