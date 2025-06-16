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Fatma Boyacıoğlu, Nebioğlu Mahallesi Muhtarı

İLÇEDE 26 YILDIR MUHTARLIK YAPIYOR

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı kırsal Nebioğlu Mahallesi’nde 1999 yılında muhtar olarak göreve başlayan Fatma Boyacıoğlu, 26 yıldır bu görevini sürdürüyor. Nebioğlu Mahallesi, ilçeye 69 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında Arif Aygörmez’den muhtarlığı devraldığını ifade ederek, “Altı dönemi kesintisiz kazandım. Yaklaşık 26 yıldır mühür bende. Nebioğlu Mahallesi muhtarı olarak görevimi sürdürüyorum.” dedi.

HİZMETLERİYLE KÖYÜ GELİŞTİRDİ

Boyacıoğlu, hizmet etme arzusunu dile getirerek, “Göreve geldiğimde köyümüzde su yoktu. Önce su sorununu çözdük. Daha sonra yolların asfaltlanması ve köy çeşmesinin yapılması gibi birçok hizmet dönemimize nasip oldu.” diye konuştu. Görev süresi boyunca pek çok kamu görevlisiyle birlikte çalıştığını aktaran Boyacıoğlu, “Rahmetli Bülent Ecevit döneminde göreve başladım. O günden bu yana birçok başbakan ve cumhurbaşkanı görev yaptı. İlçede beş belediye başkanı ve on kaymakamla çalıştım.” ifadelerini kullandı.

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