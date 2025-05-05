Fatma Dağlı’ya HG Hospital Desteği

Kahramanmaraş’ta uzun zamandır aşırı kilo problemi ile mücadele eden 48 yaşındaki Fatma Dağlı’ya yardım ulaştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Dağlı, sadece iki günde 6 kilogram kaybetti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Fatma Dağlı, 14 yaşındaki oğlu Baran ile birlikte yaşamaktadır. HG Hospital Hastanesi, Dağlı’ya gereken desteği sunarak tedavi sürecini başlattı. Yıllardır fiziksel ve psikolojik zorluklar yaşayan Dağlı, aşırı kiloları yüzünden hareket etmekte zorlanıyor ve yalnızca birkaç kişinin yardımı ile evden çıkabiliyordu. Günlük ihtiyaçlarını, okulu bırakmak zorunda kalan oğlu Baran karşılıyordu.

DAĞLI’YA YARDIM ELİ UZATILDI

Dağlı’nın yaşadığı sıkıntıların kamuoyuna yansımasının ardından HG Hospital Hastanesi, tedavi için destek olma sözü verdi. Fatma Dağlı, hastaneye yatırılarak gerekli tıbbi müdahalelere başladı. Diğer yandan, Baran’a, eğitimine devam edebilmesi için Türkiye’nin dört bir yanından hayırseverlerden destek geldi. Baran’ın eğitim hayatına geri dönmesi amacıyla çeşitli yardımlar yapılacağı belirtildi. Aile, kendilerine uzatılan yardım elinden dolayı yetkililere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Dağlı’nın sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin de yakından takip edileceği ifade edildi.

HEKİMDEN AÇIKLAMALAR

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, “Hastamız ciddi nefes darlığı ve karındaki şişlik ile hastanemize başvurdu. HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Gürsoy, hastaya el açtı ve hastanemizi davet etti. Akciğerlerinde önemli bir ödem tespit ettik. Aynı zamanda şeker ve tansiyon gibi hastalıkları da mevcuttu. Bunların en büyük nedeni obezite olduğu tespit edildi. Bazı tedavilere başlamıştık. Geldiğinde 224 kilogramdı, iki gün içinde ödemler azalarak 216 kilograma düştü. Solunum sıkıntısı da azaldı ve tahlillerde düzelmeler gözlemlendi. Bundan sonra hastamıza kilo verdirip obezite tedavisine uygun hale getireceğiz. Diğer bölümlerden hekimlerimizin desteği ile hastamızı takip edeceğiz. Ayrıca ilaçların temini de hastanemiz tarafından karşılanacak. Toparlanması için zamana ihtiyaç var” diye belirtti.

DAĞLI’NIN TEŞEKKÜRLERİ

Fatma Dağlı ise “Mükemmel bir hastane. Halil Gürsoy’a teşekkür ediyoruz. Bize el açtı, önce sağlığım önemli. Bu hastanenin temeli olan herkese Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Annesinin her zaman yanında olan Baran ise “Annem sağlığına kavuşacak, ben de okuluma devam edeceğim. Bizi düşünen ve yardım edenleri üzmeyeceğiz. HG Hospital Hastanesine de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.