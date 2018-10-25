Fatma Girik zor yürüyor

Hayatını Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam ettiren Fatma Girik’ten haber var. Evinde düşmesi sonucu leğen kemiğini çatlatan Girik, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz ay evinde düşerek leğen kemiğini kıran ve hastaneye kaldırılan Fatma Girik yaklaşık bir aydır ayağa kalkamıyordu. Teve2’de yayınlanan ‘2.Sayfa’ programının haberine göre; usta sanatçının sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bir süredir evinden dışarı çıkmayan 75 yaşındaki oyuncu, Bodrum Devlet Hastanesi’ndeki kontrolüne yürüyerek geldi.

Fatma Girik’in adım atmakta güçlük çektiği gördüldü. Yıldız oyuncun yürürken, yanında bulunan iki kişinin ona yardım etmesi dikkati çekti.

TRT