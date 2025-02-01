Fatma Koçaklı’nın Şüpheli Ölümü Araştırılıyor

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE SİLAH SESİ DİNLEDİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Barbaros Mahallesi’ndeki Manisalı Alibey Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evden gelen silah sesleri, duyarlı vatandaşlar tarafından polise bildiriliyor. İhbar üzerine, hemen olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor.

HAYATINI KAYBEDEN KADININ CENAZESİ OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık görevlileri, olay mahallinde yaptıkları kontrollerde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak buldukları 21 yaşındaki Fatma Koçaklı’nın hayatını kaybettiğini belirliyor. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Koçaklı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk ediliyor.

POLİS ARAŞTIRMALARINA DEVAM EDİYOR

Polis, Koçaklı ile aynı evde yaşayan Mikail B.’yi gözaltına alıyor. Şu anda, Fatma Koçaklı’nın intihar mı ettiği ya da bir cinayet kurbanı mı olduğu konusu detaylı bir şekilde araştırılıyor.