Fatma Kovan 55 Milyon İstiyor

BİLGİSİZLİK VE DOLANDIRILMA DURUMU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Kovan, internetten tanıştığı A.K. yüzünden büyük bir kayıp yaşadı. A.K. için Bodrum’dan Mardin’e taşınan Kovan, hayatının en zor dönemine girdi. Kendi iddialarına göre, Kovan, 1 yaşındaki kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenince, onu alarak Mardin’den uzaklaştı. Kovan, A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak toplam 55 milyon liralık mal varlığını geri almak için hukuki süreç başlattı. “Benden dolandırdığı malları istiyorum” diyerek başlattığı hukuk mücadelesinde kararlılığını koruyor.

NİKAH VE SONRASINDA YAŞANANLAR

2019 yılında A.K. ile dini nikah kıyan Fatma Kovan, bir süre sonra Mardin’in Derik ilçesine yerleşti. Eşinin “Kadın çalışmaz” düşüncesinden dolayı restoranını kapatan Kovan, A.K.’nin kredi çekemediğini öne sürerek Bodrum’daki evini ona devretti. Çiftin bir kız çocuğu dünyaya gelmesine rağmen yaşamı, kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğinde altüst oldu. A.K.’nin Kovan’ın malvarlığını eline geçirdiği iddiaları gündeme geldi.

HUKUKİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Kovan, A.K.’den şikayet ederek 55 milyon liralık mal varlığının geri alınması için yargıya başvurdu. “Bu şahıs benim 2 taşınmazımı ve arsamı sattırarak edindiği parayı alarak beni dolandırdı” diyen Kovan, kendisini adaletin arkasında hissettiğini duyurdu. “Adaletin olduğuna inanıyorum ve mücadelemin arkasındayım” şeklinde ifadesiyle mahkeme sürecinde kararlılığını sürdürdüğünü aktardı.

MİRAS VE BİLGİLER

Fatma Kovan, kaybettiği mallarının miras yoluyla kendisine geçtiğini belirtti. Dedesi ve babasından kalan taşınmazların üzerine geçmiş olduğunu ifade eden Kovan, A.K.’nin Bodrum’la ilgili kaygılarını sorguladı. “Bu şahıs benimle tanışmadan önce Bodrum’a geldi mi?” sorusu ile Kovan, dolandırılma sürecindeki belirsizliklere dikkat çekti.

DOLANDIRICININ PROFİLİ

A.K.’nin kendisini önce eczacı olarak tanıttığını, daha sonra çiftçilik yaptığını öğrenen Kovan, A.K.’nin niyetinin ilk tanışmada dolandırıcılık olduğunu düşündüğünü belirtti. Kendisi hakkında bilgi veren avukatı, Kovan’ın durumu ile ilgili belgelerin elinde olduğunu, davanın lehlerine ilerlediğini bildirdi. Ayrıca, Kovan’ın çocuğu ile ilgili görüşme hakkının kullanılmadığını da belirtti. Beşik kertmesi ile ilgili delillerinin bulunduğunu, gerektiğinde yeni belgeleri de sunacaklarını duyurdu.