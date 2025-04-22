Fatma Kovan, A.K.’den dolandırıldığını savunuyor

HAYATINI ALTÜST EDEN YAŞAM DEĞİŞİKLİĞİ

Bodrum’da yaşayan Fatma Kovan, internetten tanıştığı A.K. için Mardin’e taşınarak büyük bir hayat değişikliği yaşadı. Hem mal varlığını kaybeden hem de şok edici bir durumla karşılaşan Kovan, bir yaşındaki kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenince iki yıl önce Mardin’den kaçtı. Kendini dolandırdığını ileri sürdüğü A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Kovan, toplamda 55 milyon lira değerindeki mal varlığını geri almak için dava açtı. “Benden dolandırdığı malları istiyorum” diyerek hukuk mücadelesine başladı.

DOLANDIRILMA İDDİASI VE MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ SORUNLAR

2019 yılında internet üzerinden tanıştığı A.K. ile dini nikahla evlilik gerçekleştiren Fatma Kovan, A.K.’nin “kadın çalışmaz” düşüncesi nedeniyle işlettiği restoranı kapattı ve A.K.’nin ihtiyaçları için Bodrum’daki dairesini onun üzerine vekaletle devretti. Çiftin bir çocukları dünyaya geldi ama Kovan’ın hayatı, kızının beşik kertmesine maruz kalmasıyla darmadağın oldu. A.K.’nin Kovan’ın adına düzenlenen villayı dayısının üstüne geçirdiği iddia edildi. Dolayısıyla Kovan, taşınmazlarını geri almak için mahkemeye başvuruda bulundu.

HUKUKİ MÜCADELEDE KAZANMA İNANCINI KORUMAK

Kovan, dolandırıldığını düşündüğü A.K.’den hakkını ararken, “Bu şahıs benim 2 taşınmazımı ve arsamı sattırarak edindiği parayı alarak beni dolandırdı. Şu anda mahkemeliyiz ve hukuk sürecimiz sürüyor. Adaletin olduğu bir ülkede buna inanıyorum ve sonuna kadar mücadelemin arkasındayım” şeklinde konuştu. Kovan, “Kızıma yapılan durumun hesabının verilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde buna ‘tamam’ demem, böyle bir düşünce yapılarına karşıyım” dedi.

GÜVEN VE KANDIRILMA HİKAYESİ

Fatma Kovan, A.K.’nin kendisini ilk olarak eczacı olarak tanıttığını ve daha sonra çiftçilik yaptığını öğrendiğini belirterek, “Kendisi bana kendisini eczacı olarak tanıttı, ama çiftçilik yaptığını öğrendiğimde güvenimi kaybettim” dedi. Kovan, A.K.’nin kendisi ile ilk tanıştığında onu dolandırmayı kafasına koyduğunu ifade etti.

HUKUK MUDAHALESİ VE DELİLLER

Kovan’ın avukatı Erol Üstündağ, müvekkilinin üç adet taşınmazına dair hukuki süreçlerin olumlu ilerlediğini belirtti. Taşınmazlardan birinin kredi çekmek amacıyla emanet alınarak geri verilmediğini, diğerinin dayısı üzerinden başka birine devredildiğini ve arsanın ise elden satılıp paranın A.K.’nin hesabına yatırıldığını aktardı. Bir buçuk yıl süren hukuk mücadelesinin kendileri lehine geliştiği bilgisini verdi.

BEŞİK KERTMESİ VE GÖRÜŞMELERDEKİ SORUNLAR

Diğer avukat Mustafa Uyar ise müvekkilinin Mardin’de yaşarken kızının beşik kertmesi yapıldığını öğrenmesi üzerine Bodrum’a döndüğünü dile getirerek, A.K.’nin çocuğunu göremediği gerekçesiyle dava açtığını ama henüz görüşme hakkını kullanmadığını kaydetti. Beşik kertmesiyle ilgili somut delillerin mevcut olduğunu vurguladı.