Fatma Kovan Davasında Adalet Arıyor

YAŞANAN MAĞDURİYET VE İDDİALAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Fatma Kovan, 2019 yılında internet üzerinden tanıştığı A.K. ile bir ilişkiye başladı. Bir süre süren görüşmelerin ardından çift, dini nikah yapmaya karar verdi. Devamında Kovan, dini nikahlı eşi A.K.’nin ikamet ettiği Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kayacık köyüne taşındı. Bu dönemde, Kovan, A.K.’nin “kadınlar çalışmaz” görüşü doğrultusunda restoranını kapatmak zorunda kaldı. Ek olarak, dairesini ‘kredi çekemediğini’ öne süren A.K.’ye veren Kovan, bu mülkünü de kaybetti.

MAHKEME SÜRECİ VE BELGELER

Tv100 ekranlarında Nilüfer Kutlu ile yaptığı söyleşide Fatma Kovan, maruz kaldığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: “Ben öncelikle bir kadınım, bir anneyim. Mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. 2019 yılında tanıştım ve kendisini çok sevdim. Bana soruyorlar, nasıl inandın bu kişiye diye? Bu şahıs Bodrum’a benim yanıma geldiğimde çok farklı, Mardin’de çok farklı birisi. Benim daha önceki tüm tapu kayıtlarım araştırılabilir. Bu insan 2017 yılında aldığım dairemi krediyle aldığımı söylüyor. Ben peşin paramla aldım dairemi. Arsam vardı, kendisi sattırdı.” Kovan, geçmişinde yaşadığı zorlukları ve dolandırıcılığa maruz kalma sürecini anlatırken, “Bu insan benim hayatıma girdikten sonra benden dolandırdığı mallar benim dairem, Miras Beyciler’de imarlı arsam ve villam.” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ GÖRÜŞ VE SONUÇLAR

Kovan’ın yaşadığı süreç ile ilgili Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ise, bu durumun kanıtlanması halinde mal varlıklarının Fatma Kovan’ın üzerine geçebileceğini belirtti. Sakarya ayrıca, “Şunu belirtmek isterim ki, evlilik vaadiyle kandırarak o kişiyi maddi manevi sömürdükten sonra evlilik olmazsa o kişinin tazminat hakkı var. Çiftler arasında rıza ile birinin diğerine mal varlığını vermesi, bunlar dolandırıcılık kapsamına girmezler. Dolandırıcılık diyorsanız ispatlamak zorundasınız.” şeklinde konuştu.