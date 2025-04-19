Fatma Kovan, Mardin’den kaçtı. Adalet için savaşıyor. 55 milyon lira kaybetti. kızını kurtardı, mallarını geri istiyor. Kendi davasına güveniyor

HAYATINI DEĞİŞTİREN KARAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fatma Kovan, internetten tanıştığı A.K. için hayatında önemli bir değişiklik yaparak Mardin’e taşındı. Ancak, zamanla beşik kertmesi yapılmak istenen 1 yaşındaki kızını alarak oradan kaçtı. Kovan, bu süreçte yaklaşık 55 milyon liralık mal varlığını kaybetti. Adalet mücadelesine devam ettiğini belirten Kovan, “adalete güveniyorum” diyerek savaşına kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. İddiaya göre, 2019 yılında internet aracılığıyla tanıştığı A.K. ile bir süre görüştükten sonra dini nikah kıydılar. Kovan, ardından A.K.’nin bulunduğu Mardin’in Derik Kayacık köyüne taşındı.

MAL VARLIĞINI KAYBETTİ

Kovan, Mardin’de A.K.’nin kadınların çalışmasına karşı olan düşünceleri nedeniyle restoranını kapattığını iddia etti. A.K. kredi çekemediğini ifade edince, Kovan kendi dairesini ona verdi. Bu arada çiftin bir kızı dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra, kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, büyük bir şok yaşadı. Kovan, bu durumu A.K.’ye haber verince “ağzını kapatması” konusunda baskı gördü. Bunun üzerine, kızını alarak kaçmaya karar verdi. Kısa bir süre önce, A.K.’nin Kovan’a ait olan vekaletle aldığı villayı da başkasının üzerine geçirdiği açıklamalarında yer aldı.

HUKUKİ MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Kovan, “Ayrıldıktan sonra mal varlığımı elimden aldı” diyerek ayrılma nedenini açıkladı. Kendisi ve ailesinin yanında yaşadığını, Mardin’de 4.5 yıl geçirdiğini anlattı. Ayrıca, sevgilisinin aile üyelerine baktığını ve onlara yardımcı olduğunu söyledi. Kovan, yaşadığı zorlukları aktararak, “Çok zor bir dönem yaşadık” dedi. Kardeşinin kaybı ve sonrasındaki süreçte A.K.’nin tavırlarına dikkat çekerken, kendisine ait bulunan varlıkların A.K. tarafından alındığını belirtti. Kovan, “Kızımı alıp oradan kaçtığım için bunu yaptı” dedi.

ADALLET BEKLENTİSİ

Kovan, şu anda kızının ve kendisinin koruma altında olduğunu, A.K.’nin çevresindeki insanları aramaya devam ettiğini öne sürdü. “Bu ülkede adalet var” diyerek, kendisinin devam eden mücadelesine olan inancını ifade etti. Kovan, “Toplamda 55 milyon liralık mal varlığını kaybettim” ifadesini kullandı. Ayrılma sebebiyle ilgili söylemlerinde ise “Bu mallarımın belgeleri var, kimse bu devleti yanıltamaz” diyerek haklarını aramaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.