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Fatma Kovan, Mardin’e taşındı. 55 Milyon Lira, dolandırıcılıkla kaybedildi. Tehdit mesajları ve telefonlar aldı. Kızı için endişe duyuyor. Eski eşinin diploması sahte. Adalet beklentisi sürdürüyor

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI İDDİA EDEN KADIN

Bodrum’daki yaşamını geride bırakarak Mardin’e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaybettiği adamdan hayatını değiştirdiği için zor günler geçiriyor. Olayların medyaya yansımasından sonra tehdit mesajları ve telefonları aldığına dikkat çeken Kovan, kendisi için değil, kızı için korktuğunu ifade etti. Genç kadın, eski eşinin Ukrayna’dan almış olduğu eczacılık diplomasının sahte olduğunu belirtiyor.

KAÇIŞ VE HUKUK MÜCADELESİ

Fatma Kovan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tanıştığı A.K. için Mardin’e taşınarak 55 milyon liralık mal varlığını kaybetmişti. Kızıyla birlikte yaşamak zorunda olduğunu ve tehditlerin etkisiyle Mardin’den kaçmak zorunda kaldığını dile getiriyor. Kovan, dolandırıldığını düşündüğü A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak, mal varlığını geri almak için dava açmış durumda.

TEHDİTLERİN ARDINDAN KAYGI DOLU GÜNLER

Kovan, dolandırıcılık olaylarının basında yer bulmasının ardından artan ölüm tehditlerinden bahsediyor. “Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle tehdit edilmeye başlandım” diyor. Tehditlerin çoğu, mesaj ve bilinmeyen numaralardan gelen telefonlarla yapılıyor. Kendi güvenliğinden çok, kızı için endişe duyduğunu vurgulayan Kovan, “Kızımı parka çıkarırken korkuyorum” şeklinde açıklama yapıyor.

DİPLOMASININ SAHTE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Fatma Kovan, kızı için bu tehditlerin yaşanmasından dolayı oldukça endişeli. Eski eşinin eczacılık diplomasının sahte olduğunu ve bunun para karşılığında alındığını savunuyor. Bu durumu sorgularken, “Bu insana buradan sesleniyorum, yetkililere yıllarca üniversitede dirsek çürüten insanlar adına sesleniyorum” diyor.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONU VE HUKUKSAL SÜREÇ

Dolandırıcılık iddialarıyla açılan davaların sürdüğünü aktaran Kovan, her türlü fedakarlığı yaptığı eski eşi için ise derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kendi avukatı Erol Üstündağ, müvekkilinin sosyal medyadan ve gizli telefonlardan aldığı ölüm tehditlerine dikkat çekerek, “Bu durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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