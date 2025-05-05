Fatma Meriç Yılmaz Yeniden Seçildi

GENEL KURULDA YENİDEN SEÇİLDİ

Türk Kızılay’ın 105’inci Genel Kurulu, Genel Başkanlığa Fatma Meriç Yılmaz’ın yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Yapılan açıklamaya göre, bu önemli toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

DELEGELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Genel Kurul’da geçerli oyların tamamını alarak yeniden göreve gelen Fatma Meriç Yılmaz, delegelere teşekkür etti. Yılmaz, Türk Kızılay’ın insanlığa hizmet anlayışını güçlendirerek, “iyiliği el ele büyüteceğini” dile getirdi.

YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTU

Türk Kızılay’ın yeni yönetim kurulu, Fatma Meriç Yılmaz’ın liderliğinde Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık ve Mustafa Sarılar’dan oluştu. Ayrıca Kızılay’ın yeni denetim kurulunda ise İsmet Durmuş, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Zuzan Hasibe Beytul ve Nur Çetin yer aldı.