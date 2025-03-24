Fatma Öncü’den Kadın İstihdamı Çalışmaları

ÖNCÜ, İSTİHDAM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kadın istihdamı üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Milletvekili Fatma Öncü, “El halısı ve terlik imalatı konusunda hazırlanan projelerle kadınlarımıza istihdam imkanı oluşturuyoruz” diye konuştu.

ERZURUM’DA YATIRIMLARI PAYLAŞTI

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ile bir süre sohbet eden Milletvekili Öncü, Erzurum’a yönelik gerçekleştirilen yatırımları ve hizmetleri aktardı. Halı dokuma ve terlik imalatı alanında geliştirdikleri projelerle Erzurum’da kadın istihdamına önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Öncü, atıl durumda kalan koyun yününü ekonomiye ve üretime kazandırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

İHA’YA TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Son olarak Milletvekili Öncü, İhlas Haber Ajansı’na tarafsız ve objektif haberciliğinden ötürü teşekkür etti.