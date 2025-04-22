Fatma Şahin, 23 Nisan’ı kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Şahin, bu özel günün Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bıraktığı önemli miraslardan biri olduğunu ifade etti. Her çocuğun gelecekte bir umut tohumu taşıdığına dikkat çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temeli aslında bugün atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde dönüm noktası olan bu günü Atatürk, gerçekten büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir.

BUGÜNÜ YAŞAYIP YARINLARI KURACAKLAR

Şahin, “Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bugünün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız.” dedi. Aynı zamanda, sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine hedef edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğin çocuklara emanet olduğunu vurguladı.

DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞ GÜNÜ

Şahin, “Tüm dünya çocuklarının barış ikliminde, güvende, sağlıklı yaşam koşullarında yaşamını sürdürmesi için 23 Nisan emsal bir gün olarak güçlü Türkiye’nin sahip olduğu çok büyük bir değerdir.” diyerek, bu bayramın önemi üzerinde durdu.