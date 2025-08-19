Fatma Sungur, Konya’da sahte kimlikle yakalandı

KIRIKKALE’DE KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kırıkkale’de, 18 yıl önce eşi Özgür Sungur’u tabancayla öldüren ve cesedi evindeki küvette 9 ay boyunca saklayan Fatma Sungur (51), cezaevinden kaçarak Konya’da yakalandı. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi’nde bir kadını şüpheli olduğu için durdurdu. Kadının kimlik bilgilerini kontrol eden polis, gösterdiği eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu fark etti.

KADININ GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan parmak izi incelemesi sonucunda kadının kimliğinin Fatma Sungur olduğu belirlendi. Fatma Sungur’un, 2007 yılının haziran ayında Kırıkkale’de eşi Özgür Sungur’u tabanca ile öldürdüğü, ardından cesedini kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sararak sakladığı öğrenildi. Fatma Sungur, ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Denizli Çardak Açık Cezaevi’nden firar eden Sungur’un, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından arandığı öğrenildi. Toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Gözaltına alınan Fatma Sungur’un, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirilmekte.