Fatma ve Ali Kılıç’ın 25 Yıl Sonu

ÖMÜRLÜK BEBEK HASRETİ SON BULDU

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Fatma Kılıç (39) ile Ali İhsan Kılıç (50), 25 yıl boyunca çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştiremeyince büyük bir umutsuzluğa düştü. Birçok kez doktora başvuran çift, iki kere tüp bebek tedavisi yaptırmasına rağmen istediği sonuçları er geç alamadı. Bu süreçten sonra, 10 yıl tedaviye ara vererek umudu kaybetmişken, Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak ile tanıştı. Yapılan tetkikler sonucu Fatma Kılıç, rahminin bitişik olduğunu öğrendi ve 3 aylık tedavi sürecinin ardından hamile kaldı. 6 ay önce ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift, 25 yıl aradan sonra büyük bir mutluluk yaşıyor.

UMUT HER ZAMAN VAR

Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak, Kılıç çiftinin kendilerine başvurduklarında çok umutsuz olduklarını ifade etti. “Uzun süre tedavi almışlar fakat maalesef istedikleri sonuca ulaşamamışlardı” diyen Çolak, “Uyguladığımız ilk tedavide pozitif sonuç aldığımız için ben de en az çiftimiz kadar mutluyum. Uzun süre tekrarlayan başarısızlıklarınız da olsa, uygun tedavi ve doğru laboratuvar şartlarıyla birlikte uzun süren hasret bitebiliyor” dedi.

İLK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYACAK

Fatma Kılıç, tedavi sürecini ve yaşadığı zorlukları aktararak, “25 yıl maddi ve manevi zor bir süreçten geçtik. Önce bir yıl tedavi oldum fakat düşük yaptım. Çok doktor değiştirdim” açıklamasında bulundu. Eşi Ali İhsan Kılıç ise, “25 yıl sonra bu duyguyu yaşamak gerçekten hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Birbirimize çok destek olduk” diyerek hislerini dile getirdi. Ayrıca, eşi bu yıl ikizleriyle birlikte ilk kez Anneler Günü’nü kutlayacak.

YENİ TEKNOLOJİLERİN ROLÜ

Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Sabri Çolak, “Tedavide en güncel teknolojilerden faydalandık. Yapay zeka ile en kaliteli embriyoları belirledik” diyerek modern teknolojilerin önemine vurgu yaptı. Çolak, “Uygun tedavi ve doğru laboratuvar şartları çok önemli” diyerek çiftlerin sağlık kuruluşlarına başvurarak yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi almalarını önerdi.