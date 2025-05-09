Fatma Yılmaz Bıçaklanarak Öldürüldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde, 20 yaşındaki çocuk annesi Fatma Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Fatma Yılmaz ile 24 yaşındaki eşi S.Y arasında çıkan bir tartışma sonucunda, S.Y eşi Fatma Yılmaz’ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından S.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BEBEK KORUMA ALTINDA

Henüz bir yaşındaki bebekleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Bu trajik cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.