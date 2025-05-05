Fatmagül Çevik, Dünya Şampiyonu Oldu

HALTERDE TARİHİ BAŞARI

Milli halterci Fatmagül Çevik, genç kadınlar +87 kiloda toplamda 245 kiloluk başarısıyla dünya şampiyonu oldu. Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası, Peru’nun başkenti Lima’da başarıyla tamamlandı. Milli sporcular, bu prestijli organizasyonda toplamda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

MİLLİ SPORCUMUZUN BAŞARISI

62 ülkeden 530 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde genç kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan Fatmagül Çevik, toplamda 245 kiloluk derecesiyle ülkemize altın madalya kazandırdı ve İstiklal Marşı’mızı Lima’da duyurdu. Çevik, koparmada 110 kilo ile gümüş madalya alırken, silkme müsabakasında 135 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

TEBRİKLER VİDEO KAYNAĞINDAN

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, dünya şampiyonu olan sporcumuzu, antrenörlerimizi ve onun kulübünü tebrik etti. Bu başarı, Türk halter tarihinde önemli bir yere sahip oldu.