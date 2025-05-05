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Fatmagül Çevik, Genç Dünya Şampiyonu

YILDIZLARIN BAŞARISI

Genç kadınlar +87 kilo kategorisinde Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası’na katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, şampiyona Peru’nun başkenti Lima’da düzenlendi.

FAİZLER VE DERECELER

19 yaşındaki Fatmagül, koparmada 110 kiloyla gümüş, silkmede ise 135 kiloyla bronz madalya kazandı ve toplamda 245 kilo kaldırarak gençler dünya şampiyonu unvanını kazandı. Bu başarı Türkiye’nin şampiyonayı 8 madalyayla (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) tamamlamasına katkı sağladı.

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