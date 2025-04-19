Fatou, 68 Yaşında Doğum Günü Kutladı

DÜNYANIN EN YAŞLI DİŞİ GORİLİ FATOU’NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Dünyanın en yaşlı dişi gorili olan Fatou, 68’inci yaşını coşkuyla kutladı. 1959 yılından beri Almanya’nın Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Fatou, bu önemli günde birçok ziyaretçi ve gazeteci ile bir araya geldi. Fatou için özel olarak hazırlanan, çiğnemesi kolay sebzeler, yapraklar ve meyvelerden oluşan bir öğün hazırlandı.

BERLİN HAYVANAT BAHÇESİ’NİN MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, “2017’ten beri her yıl 13 Nisan’da Fatou’yu ziyaret eden birçok kişi oluyor.” diyerek Fatou’nun olağanüstü özelliklerine dikkat çekti. Knieriem, “68 yaşında tüm yaş rekorlarını kırması ve sakin, onurlu tavrıyla herkesi büyülemesi olağanüstü. Biz şehir sakinleri bozulmamış doğal yaşam alanlarına ne kadar bağımlı olduğumuzu unutmamalıyız.” şeklinde konuştu.

FATOU’NUN TARİHÇESİ VE HAYATI

Fatou, 1959 yılında Batı Afrika’da bir Fransız denizci tarafından bulundu. Denizci, Marsilya’daki bir tavernada hesabını ödemek için Fatou’yu takas etti. Ardından Fatou, Fransız hayvan tüccarı Madame Lafevre tarafından Berlin Hayvanat Bahçesi’ne satıldı. Gerçek doğum tarihi bilinmemesine rağmen, hayvanat bahçesine geldiğinde en az iki yaşında olduğu düşünülüyor ve 1957 yılında doğmuş olabileceği düşünülüyor.

FATOU’NUN BESLENME DİYETİ VE GÜNLÜK RUTİNİ

Hayvanat bahçesi görevlileri, Fatou’nun her yıl doğum gününde en sevdiği meyve olan çileklerle dolu özel bir sepetle ödüllendirildiğini belirtiyor. Aynı zamanda, Fatou’nun sağlığını korumak amacıyla belirli bir diyet uygulandığını ifadelerine ekliyor. Berlin Hayvanat Bahçesi Basın Müdürü Hanja Runge, “Fatou’nun dengeli bir diyetinin yanı sıra, gün içerisinde yiyecek arama ve tırmanma ipleri gibi çeşitli aktiviteleri içeren bir rutin var.” dedi.

Runge, “Fatou, genç gorillerle kıyaslandığında çok daha sakin ve çekingen. Gençler enerjik ve keşif doluyken, Fatou hayvanat bahçesindeki olayları daha rahat gözlemlemeyi tercih ediyor.” açıklamalarında bulundu. Fatou, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından kritik düzeyde tehlike altında sınıflandırılan türünün sembolik bir elçisi olarak saygı görüyor.