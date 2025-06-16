Fatsa’da Ceza, Kullanılmayan Araç İçin Gelmiş

OTOMOBİL TRAFİK CEZASI ŞAŞKINLIĞI

Ordu’nun Fatsa ilçesinde galerici esnafı Muharrem Kaval, 20 gün önce satın aldığı ve o tarihten bu yana hiç kullanılmayan 1994 model otomobiline yaklaşık 800 kilometre mesafede bulunan Konya ilinden ‘ticari araçlara’ uygulanan bir trafik cezası aldı. Kaval, satın aldığı aracı temizledikten sonra iş yerinin önüne park etti. Bu sırada farklı bir araçla şehir dışına çıkmış olan Kaval, cep telefonuna trafik cezası yazıldığına dair bir mesaj aldı.

CEZA YAZILDIĞINI ŞAŞIRARAK ÖĞRENDİ

Kaval, cezanın kendilerine ait otobüse geldiğini düşündü ancak makbuzu incelediğinde 1994 model otomobiline 2 bin 167 TL tutarında ceza yazıldığını anladı. Ceza, Konya’nın Beyşehir ilçesinden ‘ticari taşıt sürücülerine, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullandırmak’ maddesinden verilmişti. Otomobilin iş yerinin önünde satılmayı beklediğini ve hiç kullanılmadığını belirten Kaval, bunun düzeltilmesini talep ediyor. “Araç hiç kullanılmadı, mahkemede itiraz etmem gerektiği söylendi,” diyor.

KAMERA KAYITLARI İLE İSPAT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Kaval, aracın iş yerinin önünden kıpırdatılmadığını ifade ederek, “Galerimdeki arkadaşlarla konuştum, aracın hiçbir yere götürülmediğini ve kamera kayıtlarının olduğunu söylediler. Konya Beyşehir Trafik Müdürlüğü’nü aradım, durumu anlattım ve düzeltmelerini istedim. Ancak itiraz merci olmadıklarını, mahkemeye başvurmam gerektiğini söylediler,” dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YARDIM BEKLİYOR

Bu durumu sosyal medya hesaplarında video ile paylaşan Kaval, pek çok kişinin benzer durumlarla karşılaştığını öğrendiğini belirtti. “Bazıları cezayı ödemem gerektiğini, kimisi ise itirazda bulunmam gerektiğini söyledi. Yanlışın düzeltilmesi için elimizden geleni yaptık. Devletimizin bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz,” dedi.

İTİRAZ SÜRECİ VE YASAL HAKLAR

“Şu an için 15 günlük itiraz sürecini bekliyorum. Eğer bu süre içerisinde bir dönüş almazsam, yasal hakkımı kullanarak tazminat davası açmayı düşünüyorum,” diyen Kaval, “Ben vatandaş olarak yapılan bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Ceza tutarı 2 bin 167 TL, aracım Fatsa’da dahi kullanılmadı, buradan kımıldamadı. Araç ayrıca ticari değil,” diyerek taleplerini dile getirdi.