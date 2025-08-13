Haberler

Fatsa’da İşçi Makineye Sıkıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir bentonit fabrikasında çalışma yapan Tevfik Emre Ateş (26), kol ve göğüs kısmının makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı. Bu talihsiz olay, sabah saat 07.00 civarında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bentonit fabrikasında meydana geldi.

OLAYIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Kutu paketleme işçisi olarak görev yapan Tevfik Emre Ateş’in kolu ve göğüs kısmı, kutu paketleme makinesine sıkıştı. Olayın hemen ardından çalışan diğer işçiler durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İşçilerin yardımıyla Ateş, sıkıştığı makineden çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANE YETKİNLİĞİ

Ağır yaralanan Tevfik Emre Ateş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Daha sonra, durumunun ciddiyeti nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ateş’in sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Bu yaşanan olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.