Fatsa’da İşçi Makineye Sıkıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir bentonit fabrikasında çalışma yapan Tevfik Emre Ateş (26), kol ve göğüs kısmının makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı. Bu talihsiz olay, sabah saat 07.00 civarında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bentonit fabrikasında meydana geldi.

OLAYIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Kutu paketleme işçisi olarak görev yapan Tevfik Emre Ateş’in kolu ve göğüs kısmı, kutu paketleme makinesine sıkıştı. Olayın hemen ardından çalışan diğer işçiler durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İşçilerin yardımıyla Ateş, sıkıştığı makineden çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANE YETKİNLİĞİ

Ağır yaralanan Tevfik Emre Ateş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Daha sonra, durumunun ciddiyeti nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ateş’in sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Bu yaşanan olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.