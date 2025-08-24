Fatsa’da Motosiklet Yaya Geçidine Çarptı

Olayın Gelişimi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Olayda, motosiklet sürücüsü ile birlikte anne yaralandı. Kaza, 23 Ağustos akşamında, ilçenin Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, trafik yoğunluğu nedeniyle duraksayan araçlar arasında ilerleyen B.Y. (17) yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, küçük yaştaki kızı ile birlikte yaya geçidinden geçmekte olan Kader B. (41) adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, kazadan sonra aynı yönde duraklayan Tuncay T.’nin kullandığı 34 MGF 321 plakalı otomobile de vurdu.

Kaza Sonrası Durum

Bu kazada motosiklet sürücüsü B.Y. ve yaya Kader B. hafif yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan polis incelemesinde motosiklet sürücüsü B.Y.’nin, “araçları sağından sollamak ve yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı vermemek” suçlarından kazada kusurlu olduğu tespit edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntüleri kaza anını ortaya koydu. Görüntülerde, anne ve kızının el ele tutuşarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları, bu esnada araçların arasından gelen motosikletin, tam yaya geçidi üzerinde anneye çarparak savurduğu anlaşılıyor. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.