Fatsa’da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

YAYA GEÇİDİNDE KAZA

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam, hastanede tedavi gördüğü süre içinde yaşamını yitirdi. Kaza, Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde dün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sezai E. tarafından kullanılan 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki Süleyman Genç’e çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANMA

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savruldu. Olay sonrası ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Süleyman Genç ağır yaralı olarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Genç, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze namazı, ilçenin Ilıca Mahallesi’nde öğle saatinde kılınmak üzere planlandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bununla birlikte, kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinde otomobilin çarptığı Genç’in savrulma anı net bir şekilde görünüyor.