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Fatsa’da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

KAZA ANI AĞIR YARALANMAYA SEBEP OLDU

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezai E.’nin kullandığı 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan 84 yaşındaki Süleyman Genç’e çarptı. Kaza sonrası yaşlı adam savruldu ve bu durumun ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İLK MÜDAHALE HASTANEDEN ÖNCE YAPILDI

Ağır yaralanan Süleyman Genç’in, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde yaşlı adamın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarptığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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