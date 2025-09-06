Haberler

Fatsa’da Sağanak, Sokaklar Suyla Dolu

SAĞANAK YAĞIŞ SONSEKİ DÜZENİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Fatsa ilçesinde yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede sarı kod uyarısıyla dikkat çekti ve gece saatlerinde yoğun sağanak yağış yaşandı. Bu durum ilçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz şekillerde etkiledi, bazı araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

BELDE EKİPLERİ SU TAHLİYESİ İÇİN SEFERBER OLDU

Yaklaşık 30 dakika süren yağış, bazı bölgelerde önemli sorunlar meydana getirdi. Belediye ekipleri, olumsuz durumların yaşandığı yerlerde su tahliye çalışmaları gerçekleştirmek üzere iş makineleriyle müdahalede bulundu. Diğer yandan, bazı vatandaşlar su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

