Fatsa İle Kumru’da Sağanak Etkili Oldu

SAĞANAK YAĞIŞ ORDU’DA OLUMSUZ ETKİLER YARATTI

Ordu’nun Fatsa ve Kumru ilçeleri, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış neticesinde ciddi bir olumsuzluk yaşadı. Bu yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu ve birçok iş yerini de su bastı.

BELEDİYE EKİPLERİ DEVREDE

Yağışın oluşturduğu olumsuz durumu önlemek adına belediye ekipleri, ilçe merkezlerinde tahliye çalışmaları başlattı. Aynı zamanda Karadeniz Sahil Yolu’nda da su birikintileri nedeniyle trafiğin aksamaları gözlemleniyor.

İnsuyu Mağarası’nda Festivaller Düzenlendi

Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nda gerçekleşen kültür ve sanat festivali, yerel kültürü tanıtmayı hedefliyor. Etkinlikte konserler ve halk oyunlarıyla 9 bin ziyaretçi bir araya geldi.
Ambulans Takip Edildi, Şahıslar Gözaltında

Eskişehir'de ambulans, takip eden bir aracın peşinden kaçarken kazaya neden oldu. İki kişi ambulansa saldırdı ancak sağlık merkezinde yakalandı. Polis, şahısları gözaltına aldı.

