Fatura Tutarı Su Tüketimine Göre Artacak

SU VE ATIK TÜKETİMİ ARTTIKÇA FATURA YÜKSELECEK

Su ve atık tüketimi arttıkça fatura yükseklik gösterecek. Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli, artık tek bir kalemde tahsil edilecek. Fazla su tüketen ve atık üreten bireyler, daha yüksek ücret ödeyecek. Elde edilen gelir, yalnızca su ve atık yönetimi hizmetleri için kullanılacak.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI VE HEDEFİ

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yeni sistemin ayrıntılarını aktarıyor. Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini ifade ediyor. Su tüketimi arttıkça ek bedelin de yükselmesinin altını çizen Öner, bu düzenlemenin vatandaşları daha bilinçli su tüketimine yönlendirmeyi ve çevresel zararları azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Yeni sistemle, çöp miktarını ve su israfını azaltmak adına önemli bir teşvik mekanizması oluşturulacak.

KISACA ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI

Bu değişiklikler sonucunda; çok su tüketen bireyler daha fazla ödeyecek, çöp miktarı arttıkça fatura kabaracak ve elde edilen gelir yalnızca atık ve su yönetimi için kullanılacak.