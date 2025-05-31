Faysal Bin Ferhan, Şam’da Toplandı

SUUDİ ARABİSTAN’DAN SURİYE’YE MALI DESTEK

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, “Krallık, Katar ile birlikte Suriye’deki devlet çalışanlarına ortak mali destek sağlayacaktır” dedi. Faysal bin Ferhan, Şeybani ile gerçekleştirdiği toplantıda, mali destek konusunda ayrıntılara yer vermedi. Suudi Arabistan’ın Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma sürecinde önemli destekçilerden biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

SURİYE’DE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Bakan Faysal bin Ferhan, Şam’a ekonomiden sorumlu üst düzey bir heyetle birlikte geldiğini belirtti. Suudi bakan, “Suriyeli muhataplarla çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapılacağını” söyledi. Basın toplantısının ardından Faysal bin Ferhan, ziyaret ettiği Emevi Camii’nde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile birlikte namaz kıldı.

DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Faysal bin Ferhan, Şam’daki temasları çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile de bir araya geldi. Bu toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı.