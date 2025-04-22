Faysal Soysal’ın Gökyaşı Kitabı Çıktı

SOYAL’IN ŞİİR KİTABINDAN KESİTLER

Faysal Soysal’ın Ebabil Yayıncılık tarafından çıkarılan iki bölümlük eserinde, son on yılda yazdığı toplam 52 şiir yer alıyor. Şair, modern zamanların ruhlarımızda yarattığı yorgunluğa ve değişen dünya dinamiklerinin içsel sorgulamalarına odaklanıyor. Bosna’dan Gazze’ye son otuz yılda insana karşı yapılan soykırımları unutturmayan Soysal, taşlaşmış kalplere masum çocukların dünyasından sesleniyor.

GÖKYASI KİTABININ ANLAM DERİNLİĞİ

Kitabına adını veren şiirinde Soysal, “Bir Taş Yakala Kuşları yemek yasak Yaralı bir çocuk fırlat Taşlaşan ellerine insanın Kimse tutmasa, utanmasa bak Onun en büyük kubbesi olacak Taşın tuttuğu gökyaşı.” dizelerini kullanarak derin bir anlam katıyor. ‘Gökyaşı’ adını taşıyan 80 sayfalık bu eser, okurlara ‘Kitapyurdu.com’ internet sitesi aracılığıyla ulaşabiliyor.

EĞİTİM VE SANAT YAŞAMI

1979 Batman doğumlu Faysal Soysal, genç yaşlarından itibaren şiire yakın bir ilgi gösterdi. 2000 yılında Tıp Fakültesini ikinci sınıfta bırakarak, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2007 yılları arasında Tahran Sanat Üniversitesi’nde Sinema Yönetmenliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı. Tahran’da eğitim sürecinde uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller kazanan dört kısa film çekti. Mezuniyet filmi ‘Kayıp Zaman Düşleri’, şiirsel sinemanın önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SİNEMA KARIYERİ VE BELGESEL ÇALIŞMALARI

2008 yılında New York Film Akademisi’ne katılan Soysal, burada 3’ü 16mm ve biri dijital olmak üzere dört yeni çalışma daha gerçekleştirdi. 2009’dan itibaren Türkiye ve Bosna’da çekmeye başladığı ‘Üç Yol’ adlı sinema filmini 2013 yılında tamamladı. Film, yurt içinde ve dışarıda toplam 13 ödüle sahip oldu. 2014’te ‘Şarkılar Değişti Önce’ belgeselini, 2015 yılında ise ‘Kayıp Zamanlar’ adlı belgeseli çekerek Srebrenitsa annesinin hikayesini işledi. Sonrasında ‘Srebrenitsa Anneleri’ adlı beş bölümlük belgesel dizisini hayata geçirdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE FESTİVAL DİREKTÖRLÜĞÜ

Yeryüzü Doktorları’nın sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alan Soysal, bu deneyimleri 10 bölümlük ‘Yeryüzü Hikayeleri’ belgesel dizisine taşıyarak televizyon izleyicisi ile buluşturdu. 2016 yılında Uluslararası Çekmeköy Belediyesi Merhamet ve Adalet Kısa Film Yarışması’nı düzenledi. Son beş yıldır Uluslararası Dostluk Film Festivali’nde Festival Direktörlüğü görevini yürüten Soysal, pek çok film festivalinde danışmanlık ve jüri üyeliği de yaptı.

EDİTÖRYAL ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

İBB Kültür Dairesi adına Türk Sinemasında Yeni Bakışlar ve Yeni Bir Sinemaya Doğru etkinliklerinin koordinatörlüğünü üstlenen Soysal, şiir ve sinema alanında çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde makaleler yayınlamaya devam ediyor. 2002 yılında yayınladığı ‘Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu’ adlı eseri ile edebiyat hayatına adım atan Soysal, 2011’de ‘Bir Ölünün Defteri’ adlı ikinci şiir kitabını yayımladı. Ayrıca Sohrap Sepehri ve F.G. Lorca’nın tercümelerini ‘Akdenizdeki Çöl’ adlı kitapta topladı ve Babek Ahmedi’nin ‘Tarkovski Sineması’ eserini Türkçe’ye kazandırdı.