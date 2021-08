Fazıl Say: Bu bir kaos

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Datça ve Alaçatı’daki müzik yayınları ve gürültüye dikkat çekti.

Piyanist Fazıl Say, Datça ve Alaçatı’daki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesine tepki gösterdi. Say, “Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile uyuyamazsınız bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos, ses cehennemi” diye yazdı.

Piyanist Fazıl Say, Datça’da konser verdiği sırada çevredeki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesinin piyano sesini bastırdığını söyledi.

Say, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Datça’da saat 21.10’da konserim başladı. Chopin Noktürnler… Bir anda bir ses, bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekândan gelen canlı müzik sesi. Amfi, tiyatro inliyor. 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz. Chopin’in kemikleri sızladı. Halbuki saat 22.00’de izinliymiş o mekân… Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (Çünkü zabıta gelmiş) Saat 22.00’de Ravel çalıyorum, ‘Üzgün Kuşlar’. Sessizlik lazım o konsantre atmosfere. Ve yine patlatıyor mekanın sesi sonuna kadar. Onlara 22.00’de başla denmiş. (Neden 22.00? 21.00’de Amfitiyatro’da başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı?) Başlatmış o da… Datça’da nice tiyatro, konser duruyor, ara veriyor bu yüzden. Ben hayli tedirgin bir şekilde 10-15 dakika daha devam ettim. Durum bu.”

Say, Alaçatı’da da benzer durumun olduğunu belirterek, “Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım değil mi? Yok hayır devam, 00.45 anca… Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile uyuyamazsınız bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos, ses cehennemi. 7 belki 8 mekânın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede. 7 ayrı mekân kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa 30 kilometreden duyulur her biri. Burada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz, sohbet edilemez, düşünülemez” diye yazdı.