Fazıl Say Ve Hayato Kapadokya’da Konser Verdi

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR BİR ARAYA GELDİ

Dünyaca tanınmış piyanist ve besteci Fazıl Say ile geleneksel Japon halk dansı sanatçısı Nakamura Hayato, Kapadokya’da özel bir konser etkinliğinde bir araya geldi. Özel bir firma tarafından düzenlenen bu etkinlik, Paşabağları Ören Yerinde gerçekleştirildi ve iki ülke ilişkilerinin temel anlarından biri olan Ertuğrul Fırkateyni’nin batışının 135. yıl dönümünü kutladı.

KONSER PERİBACALARI ARASINDA YAPILDI

Peribacaları arasında hayata geçirilen bu etkinlikte, Fazıl Say, “Ses”, “Kumru”, “Karatoprak”, “Kaz Dağları”, “Yeni Hayat” ve “Alaturka Jazz” gibi eserlerini icra etti. Aynı sahnede Nakamura Hayato, Kabuki tiyatrosunun eşsiz yorumlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gösteri sundu. Türk ve Japon bazı seyahat acentelerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.