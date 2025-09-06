Haberler

Fazıl Say Ve Hayato Kapadokya’da Konser Verdi

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR BİR ARAYA GELDİ

Dünyaca tanınmış piyanist ve besteci Fazıl Say ile geleneksel Japon halk dansı sanatçısı Nakamura Hayato, Kapadokya’da özel bir konser etkinliğinde bir araya geldi. Özel bir firma tarafından düzenlenen bu etkinlik, Paşabağları Ören Yerinde gerçekleştirildi ve iki ülke ilişkilerinin temel anlarından biri olan Ertuğrul Fırkateyni’nin batışının 135. yıl dönümünü kutladı.

KONSER PERİBACALARI ARASINDA YAPILDI

Peribacaları arasında hayata geçirilen bu etkinlikte, Fazıl Say, “Ses”, “Kumru”, “Karatoprak”, “Kaz Dağları”, “Yeni Hayat” ve “Alaturka Jazz” gibi eserlerini icra etti. Aynı sahnede Nakamura Hayato, Kabuki tiyatrosunun eşsiz yorumlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gösteri sundu. Türk ve Japon bazı seyahat acentelerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Üzerinde Kaza

İnegöl'de bir elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı; kazada sürücü ağır yaralandı. Olayın ardından sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.
Haberler

Eskişehir’de Ambulansı Kovaladılar, Gözaltına Alındılar

Eskişehir'de bir ambulansı takip eden iki kişi gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye atan şahıslar, emniyette verdikleri ifadede haklarına yönelik saldırı olduğunu iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.