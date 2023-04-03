Fazıl Say’dan Ali Koç’a: Hemen topla bavulunu git

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, derbide mağlup olan Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç’a tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’a Twitter üzerinden seslenerek, “Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın, hemen topla bavulunu git” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. 10 kişi kalan Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta goller, Valencia, Cenk Tosun ve Nathan Redmond’dan geldi.

Fenerbahçeli Fazıl Say, Twitter’dan Ali Koç’a tepki gösterdi:

Say şu ifadeleri kullandı:

“Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! @Fenerbahce’den git. Hemen!!! Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın! Hiçbir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen”