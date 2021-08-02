Fazıl Say’dan hükümete yangın tepkisi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, ülkenin farklı noktalarında devam eden yangınlar konusunda hükümeti eleştirdi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, “İktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı” dedi. Say, “Biz terk edilmiş bir toplumuz. İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birçok yerinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları altıncı günde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 5 günde 132 yangından 125’inin kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, yangınların 7’sinin devam ettiğini belirterek, “Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti” ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say, dünden bu yana “Global call” (Küresel çağrı) başlığı altında sosyal medyada yapılan uluslararası yardım çağrısına destek verdi.

‘Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz’

“Türkiye’ye yarım edin: Küresel çağrı” ifadelerinin yazıldığı bir görseli Twitter hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:

“Biz terk edilmiş bir toplumuz. İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı.”