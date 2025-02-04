Fazilet Apartmanı Davası Yeniden Bilirkişiye Sevk Edildi

DAVADA YENİ BİLİRKİŞİ TAYİNİ

Kahramanmaraş’ta yıkılan Fazilet Apartmanı davasında, 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini kararlaştırdı. Tutuksuz olan 3 sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçunun bulunduğu davanın 4’üncü duruşması gerçekleştirildi. Dava, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü Mahmut Oktay Hartavi (64), taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katılım sağladı.

SANIKLARIN İFADELERİ

17 aydır aranan sanıklar fırın işletmecileri Akın Yağcı (79) ve eşi Ferihan Yağcı (71), dava aşamasında aldıkları bilirkişi raporunun lehlerine çıkması üzerine teslim oldular. Mahkeme salonuna, yaşadıkları şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle bağlandılar. Mahmut Oktay Hartavi, son alınan bilirkişi raporunu kabul etmediğini ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu. Kendinin binanın yıkılmasında bir kusuru olmadığını öne sürüp, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Ayrıca, Akın ve Ferihan Yağcı ise mahkemeye, teslim olduklarında verdikleri ifadenin geçerli olduğunu belirterek suçsuz olduklarını iddia ettiler.

TUTUKLAMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Ölenlerin yakınlarının avukatları, Yağcı çiftinin 17 ay firarda kaldıkları nedeniyle sanıkların tekrar kaçma ihtimalinin bulunduğunu öne sürerek tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme savcısı ise mütalaasında, Akın ve Ferihan Yağcı için yurtdışı çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbirlerinin haftanın belirli günlerinde kolluk kuvvetlerine imza atılması şeklinde uygulanmasını istedi. Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, tutuklama taleplerini reddederek sanıklar hakkında devam eden adli kontrol hükümlerinin uygulanacağını belirtti ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verip duruşmayı 13 Haziran’a erteledi. (DHA)