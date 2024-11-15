Fazla Mesai Hakkında Bilinmesi Gerekenler

FAZLA MESAİ UYGULAMALARI HAKKINDA BELİRTİLEN HUSUSLAR

Mesai saatleri yasalarla açıkça belirlenmiş olmasına rağmen, işleri yetiştirmek veya farklı nedenlerden ötürü birçok çalışan fazla mesai yapıyor. Bu durumu ilgilendiren, haklı fesih sebebinin neler olduğu ise çalışanlar için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA MESAİ SINIRLARI

” Günlük çalışma saatlerinde bir sınır var mı, yıllık ne kadar fazla mesai yapılabilir?” gibi sorulara İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı, Posta.com.tr için yanıt veriyor. Bu sistemin nasıl işlediği ve hangi durumların yasalarla düzenlendiği konusunda bilgi almak oldukça önemli bir konu.