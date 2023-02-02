FBI, Biden’ın evine baskın yaptı

FBI, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında başkanın evine baskın yaptı.

FBI, Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptı. Aramanın 3,5 saat sürdüğü ve herhangi bir gizli belgeye rastlanmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve evinde ortaya çıkan gizli belgelerin ardından Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Beach’teki evinde arama başlattığı aktarıldı. Biden’ın avukatı Bob Bauer yaptığı açıklamada, aramanın Biden’ın tam desteği ve işbirliği ile yapıldığını aktararak, “Adalet Bakanlığı standart prosedürleri uyarınca, operasyonel güvenlik ve bütünlük adına, bu işi kamuya önceden Haber vermeden yapmaya çalıştı. Biz de işbirliği yapmayı kabul ettik. Bugünkü arama, tam olarak desteklemeye ve kolaylaştırmaya devam edeceğimiz kapsamlı ve zamanında Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü süreçteki bir sonraki adımdır. Bugünkü araştırmanın sonunda daha fazla bilgiye sahip olacağız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve evinde ortaya çıkan gizli belgelerin ardından Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FBI’ın Biden’ın Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Beach’teki evinde yaptığı arama 3,5 saat sürdü. Evdeki aramanın sona ermesinin ardından açıklama yapan Biden’ın avukatı Bob Bauer, evindeki aramanın tamamlandığını ve herhangi bir gizli belgenin bulunmadığını aktararak, “Adalet Bakanlığı’nın Başkan’ın Rehoboth’taki evinde Başkan’ın avukatlarıyla koordinasyon ve işbirliği içinde yürüttüğü planlı araması sonuçlandı. Arama sabah 8.30’dan öğlene kadar sürdü. Gizli işaretlere sahip hiçbir belge bulunmadı” dedi. Bauer, FBI’ın sadece Biden’ın Wilmington’daki evinde yaptığı aramadaki gibi Başkan Yardımcılığı dönemine ait olduğu düşünülen el yazısıyla yazılmış notları ve bazı materyalleri daha ayrıntılı inceleme için yanlarında götürdüğünü ifade etti.

ABD basının olaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, FBI tarafından yapılan aramaların hiç birinde Arama izni alınmadığı ve Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde aramalara izin verildiği belirtildi. Biden’ın kişisel avukatları 11 Ocak’ta Rehoboth Beach’teki evi aramış ve hiçbir gizli belge bulanamadığını ifade etmişti. FBI’ın arama başlattığı ev Biden’ın gizli belgeler ile bağlantılı üçüncü adresi olarak kayıtlara geçmişti. Biden’ın söz konusu evi, Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin ardından satın aldığı ve en son 20-23 Ocak tarihlerinde Biden’ın eşi Jill Biden ile konakladığı aktarılmıştı.