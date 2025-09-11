FBI, Charlie Kirk’ün Saldırganının Fotoğrafını Yayınladı

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump’ın tanınmış destekçilerinden olan aktivist Charlie Kirk’ü öldüren saldırganın fotoğraflarını kamuoyuna sundu. Saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın da ele geçirildiği bildirildi. Başkan Trump’ın destekçisi Kirk’e yönelik gerçekleştirilen suikast ile ilgili soruşturma sürerken, saldırgan henüz yakalanamadı. FBI ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganı yakalamak için yürütülen çalışmalara dair bir basın toplantısı düzenledi.

SALDIRGANIN HAREKETLERİ İZLENDİ

Basın toplantısında, Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaştıkları görüntüler aracılığıyla saldırganın kampüse gelişini ve burada yaptığı hareketleri izleyebildiklerini açıkladı. Mason, “Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı ve çatının üzerinden ateş açacağı yere geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçti, oradan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdi” dedi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek ipucu bulmaya çalıştıklarını belirten Mason, “Bu kişiye ait görüntü kayıtlarımız mevcut ama şu an yayımlamayı düşünmüyoruz. Şahısı teşhis etmek için bazı teknolojiler kullanıyoruz. Eğer bu konuda başarısız olursak medyaya başvurup kamuoyunun yardımıyla kimliğini belirlemeye çalışacağız. Ancak şu anda kendi kabiliyetlerimize güveniyoruz” diye ekledi.

ŞÜPHELİ ÜNİVERSİTE ÇAĞINDA

Mason, şüphelinin genç yaşta olduğu için kalabalık içinde gizlenmesinin kolay olduğunu dile getirdi. “Hakkında detay vermiyoruz ama şüphelinin üniversite çağında olduğu anlaşılıyor. Onu takip edebileceğimiz konusunda eminim” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, FBI Salt Lake Şehri Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, Charlie Kirk’in trajik ölümü sonrasında FBI ajanlarının hızla hareket ettiğini bildirdi. Bohls, “Dün gerçekleştirilen saldırıda kullanıldığı düşünülen silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü bir keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanın yakınında bulundu. FBI laboratuvarı bu silahı inceleyecek. Ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri toplandı ve bunlar da değerlendirilecek” dedi.

SALDIRININ SEBEBİ BELİRSİZ

Bohls, saldırının nedenini henüz belirlemediklerini ifade etti. “Tüm ipuçları ve ihbarlar titizlikle araştırılıyor. Bu sabah itibarıyla 130’dan fazla ihbar aldık. Halkımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. FBI, tüm kaynaklarını bu soruşturmaya yönlendirmiş durumda” diye konuştu.

HEDEF KİŞİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Bohls, “Bu hedefli bir saldırıydı. Şu an halkın risk altında olduğuna inanıyoruz. Saldırganı bulmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Saldırganın fiziksel görünümü hakkında detay veremeyeceğini vurgulayan Bohls, “Ne kadar uzağa gitmiş olabileceğini henüz bilmiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şüpheliye ait görüntülerimiz var fakat soruşturmanın bir parçası oldukları için detay paylaşmıyoruz” şeklinde konuştu.