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FBI, Çinli Bilim İnsanını Gözaltına Aldı

FBI’DEN BİYLOJİK MATERYAL KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir Çinli bilim insanını ABD’de “biyolojik materyal kaçakçılığı yaptığı” suçlamasıyla gözaltına aldı. FBI Direktörü Kash Patel, bu duruma ilişkin olarak X sosyal medya hesabında önemli bir açıklama yaptı. Patel, Çin vatandaşı Chengxuan Han’ın “ABD’ye biyolojik materyaller sokmak ve federal yetkililere yalan söylemek” suçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

ÇİN YETKİLİLERİNE YANLIŞ BEYANLAR

Detroit Metropolitan Havalimanı’na gelen Han’ın, daha önce ABD’ye gönderdiği paketlerle ilgili federal yetkililere yanlış bilgi verdiğini vurgulayan Patel, “Han’ın Çin’den ABD’ye yuvarlak solucanlarla alakalı biyolojik materyal içeren dört paket gönderdiği iddia ediliyor” ifadesini kullandı. Son günlerde benzer suçlamalarla karşılaşan üçüncü kişinin de Han olduğu belirtildi.

KAÇAKÇILIĞIN ÜLKE GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Çinli bilim insanının Wuhan’daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim aldığı ve Michigan Üniversitesinde bir yıl süreli projede yer almayı planladığı bildiriliyor. ABD’li Savcı Jerome Gorgon Jr., bu kaçakçılık olayının “(ülke) güvenliğini tehdit ettiğini” açıkladı. Ayrıca, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’da saha operasyonlarını yöneten John Nowak, bu tür eylemlerin diğer akademisyenlerin meşru çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade etti. “Araştırma amaçlı olarak ABD’ye biyolojik materyal ithal etme yönergeleri katı ancak açıktır” diye belirtti.

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