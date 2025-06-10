FBI, Çinli Bilim İnsanını Gözaltına Aldı

ABD’YE KAÇAK BİYOLOJİK MATERYAL GÖNDERİMİ

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir Çinli bilim insanını, ABD topraklarına “biyolojik materyal kaçakçılığı yaptığı” suçlamasıyla yakaladı. FBI Direktörü Kash Patel, X sosyal medya platformundan konuya dair bir açıklama yaptı. Patel, Chengxuan Han isimli Çin vatandaşı hakkında “ABD’ye biyolojik materyaller sokmak ve federal ajanlara yalan söylemek” suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

YANLIŞ BEYANLAR VE İDDİALAR

Detroit Metropolitan Havalimanı’na gelen Han’ın, daha önce ABD’ye yolladığı paketlerle alakalı federal yetkililere sahte bilgiler verdiği kaydedildi. Patel, son günlerde bu tür suçlamalarla karşılaşan üçüncü kişi olarak Han’ı göstererek “Han’ın Çin’den ABD’ye yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren dört paket gönderdiği iddia ediliyor” şeklinde bilgi verdi.

GÜVENLİK TEHDİDİ ORTAYA ÇIKTI

CNN kaynaklarına göre, Çinli bilim insanının Wuhan’daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim aldığı ve Michigan Üniversitesinde bir yıl süresince yürütülecek bir projede yer almayı planladığı bildirildi. ABD’li Savcı Jerome Gorgon Jr., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaçakçılığın “(ülke) güvenliğini tehdit ettiğini” belirtti. Ek olarak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’da saha operasyonlarını yöneten John Nowak, “Araştırma amaçlı olarak ABD’ye biyolojik materyal ithal etme yönergeleri katı ancak açıktır ve bu tür eylemler diğer konuk akademisyenlerin meşru çalışmalarını baltalamaktadır” dedi.