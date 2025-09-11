FBI Direktörü Patel, Soruşturmanın Devam Ettiğini Açıkladı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası gözaltına alınan şüphelinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını ve soruşturmanın hala devam ettiğini duyurdu. Patel, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden Kirk’ün ölümüne dair yeni bir açıklama yaptı. Önceki açıklamasında bir şüphelinin yakalandığını belirten Patel, şimdi sorgulama sonrası serbest bırakıldığını ifade ederek, zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TRUMP’TAN TAZİYE VE YORUMLAR

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Kirk’ün ölümü nedeniyle yayımladığı video mesajında, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. “Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün.” diyen Trump, ünlü aktivistin gençlere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Başkan, Kirk’ün büyük bir vatansever olduğunu belirterek, tüm Amerikalılara taziye dileklerini iletti. Trump, ABD’deki “radikal sol” grupların Cumhuriyetçi aktivistleri hedef aldığını ve bunun siyasi şiddeti artıran bir durum olduğunu savundu. Bu durumu “terörizm” olarak tanımlayan Trump, radikal solun siyasi şiddetinin giderek arttığını belirterek bu şiddete karşı duruşlarının süreceğini vurguladı. Ayrıca, Kirk’ün hayatını kaybetmesinin ardından, bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesini talep etti.

SORUŞTURMA VE GÖZALTINDAKİ KİŞİ

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya paylaşımında, saldırının failinin gözaltına alındığını bildirdi. Patel, “Charlie Kirk’ün hayatını kaybetmesine neden olan korkunç silahlı saldırının faili gözaltında.” diyerek, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

SİYASİ SUİKAST AÇIKLAMALARI

Utah Valisi Spencer Cox ve eyalet yetkilileri, Kirk’e yönelik öldürücü saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, soruşturma hakkında açıklamalar yapıldı. Cox, FBI Direktörü Patel ve Trump ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve uyum içinde çalıştıklarını belirtti. ABD için trajik bir gün olduğunu söyleyen Cox, “Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum.” dedi. Toplantıda başka bir yetkili, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “tamamen koyu kıyafetler giydiğini” ve ateşin “muhtemelen bir çatıdan” geldiğini açıkladı.

KIRK’ÜN POPÜLERİTESİ VE ÇALIŞMALARI

Olay, Amerika’nın Utah eyaletinde meydana geldi. Charlie Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Trump, saldırının ardından Truth Social hesabından Kirk’ün hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yapılan haberler, daha sonra kişinin olaya karışmadığı yönünde düzeltildi. Kirk, üniversite kampüslerinde muhafazakar fikirleri yaymayı amaçlayan Turning Point USA adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun kurucusuydu ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

ULUSLARARASI YANSIMALAR

Kirk, özellikle gençler arasında sağladığı popülaritesi ile Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerine büyük katkılar sağlamasıyla biliniyordu. Aynı zamanda İsrail’e verdiği destekle tanınıyordu. Trump, “Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri’nde, gençliğin kalbini Charlie’den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Kirk’ün saldırı haberine yanıt olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için “dua ettiğini” ifade etti.