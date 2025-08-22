FBI, John Bolton’ın Evinde Arama Yaptı

FBI ARAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Maryland eyaletindeki evinde arama yaptı. Yerel saatle 07.00 sularında gerçekleştirilen bu operasyon, ABD medyasında geniş şekilde yer buldu. Olayı duyuran New York Post, aramanın gizli belgelere yönelik uzun süredir süren bir soruşturmanın parçası olduğunu bildirdi.

KASH PATEL’DEN AÇIKLAMA

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kimse hukukun üstünde değil. FBI ajanları görevde” ifadelerini kullandı. John Bolton, daha önce gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmış ve Trump’ın 2017-2021 yılları arasındaki başkanlık döneminde, 2018-2019 yıllarında ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yürütmüştü. Görevine 2019’da son veren Bolton, o tarihten bu yana Trump’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

GİZLİ BİLGİLER VE DAVA

Bolton, 2020 yılında yayımladığı “Olayların Olduğu Oda” adlı kitabında, özellikle gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, gizli bilgilerin ifşa edilmemesiyle ilgili bir anlaşmanın “açıkça ihlal edildiğini” belirterek dava açmıştı. Bu dava, Haziran 2021’de önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde düşürülmüştü.

GÜVENLİK KORUMASI SONLANDIRILDI

Bolton, daha önce Bush yönetimi sırasında Birleşmiş Milletler büyükelçisi olarak da görev yapmıştı. Trump yönetimi, Bolton’ın güvenlik korumasını Ocak ayında sonlandırmıştı. Bu durum, Bolton ile başkan arasında yaşanan olumsuz ilişkileri yansıtıyor ve diğer bazı eski yetkililerin güvenlik korumalarının da kaldırıldığını gösteriyor.