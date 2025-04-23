FBI, Michigan’da Aktivistlerin Evine Baskın Düzenledi

MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ’NDE BASKINLAR YAPILDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel polislerin Michigan Üniversitesi’nde düzenledikleri Filistin yanlısı eylemlerle bağlantılı baskınlar, bazı aktivistlerin evlerine yapıldı. Lisansüstü Çalışanlar Örgütü (GEO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Michigan Üniversitesi’nde Filistin eylemlerine destek veren aktivistlere, FBI, Michigan Eyalet Polisi ve yerel polis tarafından baskın yapıldığı ve gözaltına alındıkları bildirildi.

GÖZALTILAR VE ELEKTRONİK CİHAZLARA EL KONULDU

Açıklamada, Ann Arbor bölgesindeki bir ikamete yapılan baskında iki aktivistin gözaltına alındığı ve sorgulama sonrasında elektronik cihazlarına el konulduğu ifade edildi. Ypsilanti bölgesinde ise dört kişinin gözaltına alındığı ancak sorgulandıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtildi. GEO, baskınlarla ilgili olarak, “Bugün yapılan eylemleri ve siyasi aktivizme yönelik geçmiş ve şimdiki tüm baskıları şiddetle kınıyoruz.” diyerek durumu değerlendirdi.

BASKINLARIN GEREKÇESİ BELİRSİZ

GEO yetkilileri, kolluk kuvvetlerinin baskın sırasında arama emrini göstermediğini ve neden baskın yapıldığını açıklamadığını aktardı. Bu durum, baskınların gerekçesine dair belirsizlik yaratıyor.