Haberler

FBI, Utah’da Koşan Kişiyi Yayınladı

GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRÜNTÜLER

Amerikan Soruşturma Bürosu (FBI), Charlie Kirk suikastçısı olduğu düşünülen kişinin yerinde bir güvenlik kamerası görüntüsüyle ilgili bilgi paylaştı. Görüntüler, şüphelinin Utah Valley Üniversitesi’nin çatısında koşarak yere atladığını ve ardından ormanlık alana doğru kaçtığını ortaya koyuyor.

TEMASININ DEVAMLIĞI

Bu açıklamalar, FBI’nin devam eden soruşturmasının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Olayın arka planıyla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor. Kirk’ün güvenliği için yapılan bu çalışmalar, durumu daha da ciddi hale getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başiskele’deki Yangına 37 Araç Müdahale Ediyor

Başiskele'deki bir lojistik merkezinde çıkan yangına 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin çevredeki işletmelere ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yangının havadan görüntüleri alındı.
Haberler

Dosya Boyutu: 66.55 Mb, Tarih: 11 Eylül 2025, Uzunluk: 00:28, Anons: RICK O’SHEA, Xinhua, Yapay Zeka Destekli Seslendirme

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, bu yıl maliye politikalarının daha etkili hale geldiğini ve bütçe uygulamalarının istikrarlı olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.