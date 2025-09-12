FBI, Utah’da Koşan Kişiyi Yayınladı

GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRÜNTÜLER

Amerikan Soruşturma Bürosu (FBI), Charlie Kirk suikastçısı olduğu düşünülen kişinin yerinde bir güvenlik kamerası görüntüsüyle ilgili bilgi paylaştı. Görüntüler, şüphelinin Utah Valley Üniversitesi’nin çatısında koşarak yere atladığını ve ardından ormanlık alana doğru kaçtığını ortaya koyuyor.

TEMASININ DEVAMLIĞI

Bu açıklamalar, FBI’nin devam eden soruşturmasının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Olayın arka planıyla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor. Kirk’ün güvenliği için yapılan bu çalışmalar, durumu daha da ciddi hale getiriyor.