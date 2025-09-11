Fc 26 Fenerbahçe Reytingleri Açıklandı!

FC 26 FENERBAHÇE REYTİNGLERİ

EA Sports’un merakla beklenen yeni nesil oyunu EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025’te piyasaya sunulacak. Bu yıl oyunun, Nintendo Switch 2 desteği sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. Fenerbahçe’nin FC 26’daki futbolcu reytingleri de açıklandı. Kaleci Ederson, 85 reyting ile kadronun en yüksek reytingine sahip oyuncusu olurken, En-Nesyri 82 ve Skriniar ile Anderson Talisca 81 reytinge sahip. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Fred 80 reytingle değerlendirilirken, takımın yeni transferlerinden Jhon Duran 79 reytingle oyunda yer alacak.

EDERSON’UN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin en dikkat çeken transferlerinden biri olan Ederson, 85 reytingle oyundaki en güçlü kaleciler arasında gösteriliyor. EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde dünya genelinde piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna gibi çeşitli platformlarda oyuncularla buluşacak. Ultimate Edition satın alan kullanıcılar, oyuna 7 gün öncesinden erişim sağlayabilecek. 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayacak olan erken erişim hakkı, futbolseverlere yeni oynanış mekaniklerini daha önce keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca, EA Play üyeleri bu tarihte 10 saatlik deneme sürümüne erişim elde edecek.